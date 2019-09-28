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Define ararken jandarmaya yakalandılar

8 dakika önce

Define ararken jandarmaya yakalandılar Çukurdaki defineciler jandarmanın dikkatinden kaçmadıBURSA - Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Nilüfer ilçesinde kaçak kazı yapan şahısları suçüstü yakaladı.

Define ararken jandarmaya yakalandılar

Çukurdaki defineciler jandarmanın dikkatinden kaçmadı

BURSA - Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Nilüfer ilçesinde kaçak kazı yapan şahısları suçüstü yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, gece saatlerinde devriye attıkları sırada Nilüfer ilçesi Konaklı Mahallesi Karataş Mevkiinde 2 şahsın kazı yaptığını fark etti. Şahısların yanına yaklaşan ekipler S.Y. ve Y.Y. isimli 2 kişinin kaçak kazı yaptığını gördü. 2 şüpheliyi gözaltına alan jandarma ekipler olay yerinde arama yaptı. Aramalarda 10 metre derinliğinde kazılmış çukur, 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 20 m. uzunluğunda havalandırma hortumu ve 1 adet havalandırma motoru ile kazıda kullanılan kazma kürek ve eldiven ele geçirildi.

Kaçak kazı yapan şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Define ararken jandarmaya yakalandılar

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:58 Kaynak: İHA
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