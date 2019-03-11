Son Dakika Haberleri: Define Ararken Mahkemelik Oldular

Define Ararken Mahkemelik Oldular

40 dakika önce

Tokat'ta izinsiz kazı yaparken yakalanan 7 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Tokat'ta izinsiz kazı yaparken yakalanan 7 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Güzeldere Köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi alarak çalışma yaptı. Kaçak kazı yapan 7 şahıs suçüstü yakalanırken, olay yerinde yeraltı tarama cihazı ile kazıda kullanılan araç gereç ele geçirildi. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:57 Kaynak: İHA

Merkez, Tokat, 3. Sayfa
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