Define Ararken Mahkemelik Oldular
40 dakika önce
Tokat'ta izinsiz kazı yaparken yakalanan 7 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Tokat
'ta izinsiz kazı yaparken yakalanan 7 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı Merkez
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Güzeldere
Köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi alarak çalışma yaptı. Kaçak kazı yapan 7 şahıs suçüstü yakalanırken, olay yerinde yeraltı tarama cihazı ile kazıda kullanılan araç gereç ele geçirildi. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. - TOKAT
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:57 Kaynak: İHA
ÖSYM, 25 Bin Lira Maaşla Personel Alacak
Patateste Gümrük Vergisi Sıfırlandı, İthalat 200 Bin Ton ile Sınırlandırıldı
Otomobilini Trenin Üzerinde Bırakıp Kaçtı!
Polis, Gizlice Girdiği Eğlence Merkezlerine Ceza Yağdırdı