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Define ararken suçüstü yakalandı

6 saat önce

KONYA'nın Bozkır ilçesinde, define bulmak için kaçak kazı yapan E.S. (51) jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

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KONYA'nın Bozkır ilçesinde, define bulmak için kaçak kazı yapan E.S. (51) jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Yelbeği Mahallesi'nde define bulmak için izinsiz kazı yapıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler E.S.'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı alanında yapılan incelemede dinamit lokumu, hilti, jeneratör ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan E.S., jandarmadaki ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine serbest bırakıldı.


Jandarma, Bozkır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:42 Kaynak: DHA
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