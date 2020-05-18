Define arayan 3 kişiye suçüstü - Son Dakika

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçebey ilçesi Namazgah Köyü Alimler Mahallesi Türbeyanı mevkiinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisini aldı. Sabah saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.K. (62), F.K. (30) ve F.C.'yi (19) arazide define ararken suçüstü yakaladı. 3 kişi, gözaltına alınarak karakola götürülürken, define aramada kullandıkları aletlere el konuldu. Şüpheliler hakkında, izinsiz define aramaktan soruşturma başlatıldı. Ayrıca 3 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan para cezası kesildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı

Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden hayranına sert çıktı

Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin

Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana