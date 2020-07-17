Define arayan 5 kişiye 15 bin 750 TL sosyal mesafe cezası - Son Dakika

Define arayan 5 kişiye 15 bin 750 TL sosyal mesafe cezası

Kırklareli'de kaçak kazı yaparak, define arayan 5 kişiye 15 bin 750 TL sosyal mesafe cezası uygulandı.

Kırklareli'de kaçak kazı yaparak, define arayan 5 kişiye 15 bin 750 TL sosyal mesafe cezası uygulandı.


Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü Domuzkayalıkları mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden jandarma ekipleri 5 kişiyi izinsiz kazı yaparken buldu. Şüphelilere ait kazma, kürek, boşluk arama çubuğu gibi kazma işine yarayan malzemeler ele geçirilirken, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri nedeniyle yasadışı kazı yapan söz konusu 5 şahsa, kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 15 bin 750 TL para cezası uygulandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemlerinin ardından serbest kaldı. - KIRKLARELİ

Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:42 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Define arayan 5 kişiye 15 bin 750 TL sosyal mesafe cezası - Son Dakika
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