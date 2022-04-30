DEFİNE ARAYAN ŞÜPHELİLER, 14 METRELİK ÇUKURDA YAKALANDI - Son Dakika
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DEFİNE ARAYAN ŞÜPHELİLER, 14 METRELİK ÇUKURDA YAKALANDI

30.04.2022 11:23

ESKİŞEHİR'de, birinci derece arkeolojik sit alanındaki Roma dönemine ait 1500 yıllık Kaymaz Tümülüsü'nde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, 14 metre derinliğindeki çukurda jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

ESKİŞEHİR'de, birinci derece arkeolojik sit alanındaki Roma dönemine ait 1500 yıllık Kaymaz Tümülüsü'nde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, 14 metre derinliğindeki çukurda jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivrihisar ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanındaki Roma dönemine ait 1500 yıllık Kaymaz Tümülüsü'nde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle bölgeye hareket etti. Ekiplerin yaptığı araştırmada, şüphelilerin Kaymaz Tümülüsü'nün merkezine ulaşmak için jeneratör ve hilti kullanarak 14 metre derinliğinde 6 metre uzunluğunda tünel kazdığını tespit etti. Jandarma ekipleri, kazılan çukurda 5 şüpheliyi suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. Yapılan aramalarda şüphelilerin kazı yapmak için kullandığı 1 jeneratör, 2 hilti, 1 gaz maskesi, ip merdiven, hava almak için kullanılan hortum, el feneri, makara sistemi, kazma ve kürek ele geçirildi.

Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nca ifadeleri alınan 5 şüpheli, çıkarıldıklarını mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEFİNE ARAYAN ŞÜPHELİLER, 14 METRELİK ÇUKURDA YAKALANDI
DEFİNE ARAYAN ŞÜPHELİLER, 14 METRELİK ÇUKURDA YAKALANDI
DEFİNE ARAYAN ŞÜPHELİLER, 14 METRELİK ÇUKURDA YAKALANDI
DEFİNE ARAYAN ŞÜPHELİLER, 14 METRELİK ÇUKURDA YAKALANDI
DEFİNE ARAYAN ŞÜPHELİLER, 14 METRELİK ÇUKURDA YAKALANDI
DEFİNE ARAYAN ŞÜPHELİLER, 14 METRELİK ÇUKURDA YAKALANDI
DEFİNE ARAYAN ŞÜPHELİLER, 14 METRELİK ÇUKURDA YAKALANDI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: DEFİNE ARAYAN ŞÜPHELİLER, 14 METRELİK ÇUKURDA YAKALANDI - Son Dakika
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