Define avcıları 1600 yıllık tarihi su kemerini dinamitlerle yıktı -1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Define avcıları 1600 yıllık tarihi su kemerini dinamitlerle yıktı -1 - Son Dakika

Define avcıları 1600 yıllık tarihi su kemerini dinamitlerle yıktı -1

7 saat önce

Havadan görüntülerleAli AKSOYER-Can EROK-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) ÇATALCA'da 1600 yıllık Ballıgerme Su Kemeri definecilerin hedefi oldu.

Havadan görüntülerle

Ali AKSOYER-Can EROK-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) ÇATALCA'da 1600 yıllık Ballıgerme Su Kemeri definecilerin hedefi oldu. Tarihi su kemerinin taşları arasında altın bulunduğunu düşünen define avcıları, kemerin bir çok bölümünü dinamitlerle patlattı. Kemeri oluşturan taşlar murç ve kazmalarla kazılırken, tarihi eserde büyük bir yıkım meydana geldi. Çatalca Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Rasim Yücel "Milattan sonra 4.yüzyılda yapılan bu tarihi yapıya büyük hasar vermişler. Daha bir ay öncesine kadar bu kadar yıkım yoktu. Son zamanlarda defineciler burada çok çalışmışlar." dedi.

Çatalca'da Istranca dağlarında bulunan 1600 yıllık Ballıgerme Su Kemeri'nin büyük bölümü dinamitlenerek yıkıldı. Define avcıları tarafından gerçekleştirdiği tahmin edilen yıkım, bölgede yürüyüş yapan doğa gönüllüleri tarafından fark edildi. Define avcılarının yıkımla birlikte bölgede içki şişeleri, iş eldivenleri gibi birçok malzemeyi de geride bıraktıkları görüldü.

"İSTANBUL'A SU TAŞIYAN SİSTEMİN BİR PARÇASI"

Bir ay öncesine kadar tarihi kemerin bütünlüğünü koruduğunu söyleyen Çatalca Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Rasim Yücel " İstanbul'un dördüncü yüzyılda, Roma İmparatorluğunun yeni başkenti olarak seçilmesiyle, tıpkı yirminci yüzyılda olduğu gibi büyük bir nüfus patlaması yaşanmıştı. Bu gelişme doğal olarak beraberinde büyük alt yapı sorunlarını da birlikte getirmişti. Yiyecekle birlikte halkın suya da gereksinimi vardı. Bu talep Roma tarafından o güne kadar yapılmış en uzun ve karmaşık su kemeri sistemiyle karşılanmıştı. Bu kemerler de bu sistemin birer parçası. " dedi.

DEFİNECİLERİ BURAYA GETİREN ŞEHİR EFSANESİ

Şehir efsanelerinin definecileri bu su kemerlerine getirdiğini anlatan Ahmet Rasim Yücel "Halk arasında konuşulan ve aslı olmayan dedikoduya göre bu eserleri yapanlar taşlar arasında altın koyarak, yokluk zamanlarında halkın kullanmasını istemişler. İşte bu asılsız dedikodu insanları buraya sürüklüyor. Ellerindeki sahte define haritaları ile bu tarihi eserleri parçalıyorlar. Ballıgerme su kemeri yaklaşık 1600 yıl önce yapılmış. Bugün artık defineciler tarafından tamamen parçalanmış durumda. Tarihi eserlerimize yazık oluyor. " dedi.

"DİNAMİT KULLANIYORLAR"

Definecilerin dinamit kullandığını söyleyen Ahmet Rasim Yücel "Taşların arasında bulunan sözde altınlara ulaşmak isteyen define avcıları dinamit kullanıyorlar. Burada patlayan dinamitler yüzünden su kemeri artık tamamen tahrip olmuş durumda." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını dinamit patlatan define avcılarının kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmaların sürdüğünü söylediler. Yetkilililer olayla ilgili bilgisi olanların mutlaka ihbarda bulunmasını istedi.

Define avcıları 1600 yıllık tarihi su kemerini dinamitlerle yıktı -1

İstanbul, Çatalca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:26 Kaynak: DHA
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