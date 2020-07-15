Define avcıları evin salonundan 3 ayda 21 metre kuyu kazdırdı...Operasyon anı kamerada - Son Dakika

Define avcıları evin salonundan 3 ayda 21 metre kuyu kazdırdı...Operasyon anı kamerada

Define avcıları evin salonundan 3 ayda 21 metre kuyu kazdırdı.

Define avcıları evin salonundan 3 ayda 21 metre kuyu kazdırdı...Operasyon anı kamerada

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Vefat eden annesinin gördüğü rüyasının etkisinde kaldı define bulmak için evini

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da vefat eden annesinin gördüğü rüyasının etkisinde kaldığını söyleyen Leyla T. define bulmak için salonundan 3 ayda 21 metre kuyu kazdırdı. Evden gelen sesler üzerine harekete geçen polis ekipleri Leyla T ve 5 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon anı ve ekiplerin evde arama yapmaları kamerada.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği' ekipleri, Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'ndeki bir evden sesler geldiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların neticesinde eve operasyon düzenledi. Operasyonda ekipler, çuvallar dolusu molozla karşılaştı. Ekipler, salonda bir kazı çalışması olduğunu ve kuyudan dışarıya çıkan bir havalandırma düzeneği olduğunu gören ekipler, kuyunun define aramak için açıldığını tespit etti. Evde kiracı olan Leyla T.,kuyunun başında bekleyen Aydın T., Semih Ş. ve kuyunun içerisinden çıkartılan Adem B., Ratif Y. ile Serhat Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin yaklaşık 3 ayda kuyuyu 21 metre derinliğinde kazdıkları ve herhangi bir değerli eşya bulamadıkları belirlendi.

Annesinin gördüğü rüyasının peşinden gitti

Yaklaşık 7 yıldır evde kiracı olan Leyla T.'nin vefat eden annesinin geçmişte rüyasında evin altından ak sakallı bir dedenin 'beni kurtarın buradan çıkartın' diye seslendiği gördüğünü ve annesinin vefatından sonra rüyanın etkisinde kaldığını iddia ederek kazı çalışmasına başlattığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri biten 6 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler serbest bırakılırken, ev zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:46 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Define avcıları evin salonundan 3 ayda 21 metre kuyu kazdırdı...Operasyon anı kamerada - Son Dakika
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