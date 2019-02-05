Define Avcıları Kayaları Parçalarken Yakalandı
2 saat önce
Kırklareli'nin Vize ilçesinde define avcıları kayaları parçalarken yakalandı.
Kırklareli
'nin Vize
ilçesinde define avcıları kayaları parçalarken yakalandı.
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy
Beldesi Kurudere
Kılıçlı Mağarası mevkiinde jandarma ekiplerinin deriye faaliyetleri esnasında O.A, F.B, S.B.A. ve A.A. isimli 4 şahıs 1'inci derece sit alanında kayaları parçalarken yakalandı. Jandarma
ekiplerince olayla ilgili yapılan incelemede 1 adet delici, 3 adet murç, 2 adet fener, 1 adet kancalı halat, 1 adet eldiven ve 1 adet çekiç ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:49 Kaynak: İHA
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