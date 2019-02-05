Son Dakika Haberleri: Define Avcıları Kayaları Parçalarken Yakalandı

Define Avcıları Kayaları Parçalarken Yakalandı

2 saat önce

Kırklareli'nin Vize ilçesinde define avcıları kayaları parçalarken yakalandı.

Define Avcıları Kayaları Parçalarken Yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nin Vize ilçesinde define avcıları kayaları parçalarken yakalandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Beldesi Kurudere Kılıçlı Mağarası mevkiinde jandarma ekiplerinin deriye faaliyetleri esnasında O.A, F.B, S.B.A. ve A.A. isimli 4 şahıs 1'inci derece sit alanında kayaları parçalarken yakalandı. Jandarma ekiplerince olayla ilgili yapılan incelemede 1 adet delici, 3 adet murç, 2 adet fener, 1 adet kancalı halat, 1 adet eldiven ve 1 adet çekiç ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:49 Kaynak: İHA

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