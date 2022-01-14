Üye Girişi
Define avcıları kazdıkları tünelde suçüstü yakalandı - Son Dakika

Define avcıları kazdıkları tünelde suçüstü yakalandı

14.01.2022 10:25

Define avcıları kazdıkları tünelde suçüstü yakalandıAKSARAY Aksaray'da define aramak için 9 metre derinliğinde 25 metre uzunluğunda tünel kazan 6 defineci, kazdıkları tünelde jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Define avcıları kazdıkları tünelde suçüstü yakalandı

AKSARAY Aksaray'da define aramak için 9 metre derinliğinde 25 metre uzunluğunda tünel kazan 6 defineci, kazdıkları tünelde jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Aksaray'da 6 şahsın kazı yaparak define aradığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri istihbari bilgiler doğrultusunda merkeze bağlı Yalnızceviz köyünde 6 kişiyi takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan teknik ve fiziksel takipte jandarma ekipleri 6 şüpheliyi anbean takip etti. Yaklaşık 2 hafta süren takip sonucu jandarma ekipleri, 6 şahsın köy sınırları içerisinde kazı yaptığını ve burada birçok malzemeyle define aradığını tespit etti. Yeterli delil ve bulguların ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri köyün dağlık arazisinde bulunan kazı alanına sessizce operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda tünel içerisinde kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı. Tünelde kazı yapan şüphelilerden bazıları kameralara yansıdı. Yakalanan Mustafa İ. (39), Aydın F. (43), Mehmet A. (54), Ramazan C. (44), Nail Ç. ve Mehmet Dede K. gözaltına alındı. Olay yerinde şüphelilere ait araçlarda yapılan aramada 1 adet jeneratör, 2 adet beton delici, 100 metre elektrik kablosu ve kazıda kullanılan kürek, kazma gibi birçok alet ele geçirildi.

Kamp yapar gibi kazı yapmışlar

Kazı alanında geniş çaplı arama ve inceleme yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde çaydanlık ve tüp bile buldu. Çay, şeker ve kahve gibi içeceklerinde ele geçirildiği kazı alanında şüphelilerin adeta kamp yapar gibi kazı yapmaları dikkat çekti. Ele geçirilen tüm malzemelere jandarma ekiplerince el konulurken, 6 şüpheli Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından 6 şüpheli Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken jandarmadan yapılan yazılı açıklamada, "Kültürel mirasımızı korumak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza devam edilecektir" denildi.

Define avcıları kazdıkları tünelde suçüstü yakalandı
Define avcıları kazdıkları tünelde suçüstü yakalandı
Define avcıları kazdıkları tünelde suçüstü yakalandı
Define avcıları kazdıkları tünelde suçüstü yakalandı
Define avcıları kazdıkları tünelde suçüstü yakalandı
Define avcıları kazdıkları tünelde suçüstü yakalandı
Define avcıları kazdıkları tünelde suçüstü yakalandı

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Aksaray, Define, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Define avcıları kazdıkları tünelde suçüstü yakalandı - Son Dakika


Anıtkabir'deki görüntüleri eleştirilen Bülent Ersoy, sessizliğini bozdu: Asker çocuğun sürülmesi doğru bir şey mi? Anıtkabir'deki görüntüleri eleştirilen Bülent Ersoy, sessizliğini bozdu: Asker çocuğun sürülmesi doğru bir şey mi?         
11:40
Babası 2021'in Eylül ayında öldü! Emekli maaşı için cesedini 4 ay evde sakladı Babası 2021'in Eylül ayında öldü! Emekli maaşı için cesedini 4 ay evde sakladı         
11:27
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Soygun için girdiği evde ev sahibi ile burun buruna gelen geldi! İşte hırsızın balkondan tırmanıp eve girdiği o anlar Soygun için girdiği evde ev sahibi ile burun buruna gelen geldi! İşte hırsızın balkondan tırmanıp eve girdiği o anlar         
10:49
Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı         
10:20
Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı         
10:00
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak         
17:51
Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak         
17:26
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40
Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi         
14:48
Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin! Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin!         
14:17

Son Dakika Haberleri
11:40 Anıtkabir'deki görüntüleri eleştirilen Bülent Ersoy, sessizliğini bozdu: Asker çocuğun sürülmesi doğru bir şey mi?
11:35 Karısını bıçaklayarak öldürdü! Sonra aynı bıçakla kendisini yaralayıp, kafasını duvarlara vurdu
11:28 Saat 11.30! Güne düşüşle başlayan dolar 13,52'den işlem görüyor
11:26 Babası 2021'in Eylül ayında öldü! Emekli maaşı için cesedini 4 ay evde sakladı
11:19 Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın
11:08 Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz
11:00 Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum
10:47 Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları
10:44 Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı
10:11 Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 11:53:39. #1.13#
SON DAKİKA: Define avcıları kazdıkları tünelde suçüstü yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement