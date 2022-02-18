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Define avcıları saklandıkları ağaçlık alanda yakalandı - Son Dakika

Define avcıları saklandıkları ağaçlık alanda yakalandı

18.02.2022 11:08
Define avcıları saklandıkları ağaçlık alanda yakalandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kaçak kazı yapan ve jandarmayı görünce kaçmaya çalışan 4 şahıs saklandıkları ağaçların arkasında yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kaçak kazı yapan ve jandarmayı görünce kaçmaya çalışan 4 şahıs saklandıkları ağaçların arkasında yakalandı.

Olay, Emirdağ ilçesi Yukarıkurudere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölge şüpheli bir araç bulunduğu ihbarını alan ekipler olay yerine giderek inceleme başlattı. Yapılan incelemede kaçak kazı yapıldığını tespit eden ve kendilerini görünce kaçmaya çalışan şahısları fark eden ekipler ardından şüphelilerin peşine düştü. Jandarma ekipleri kısa bir araştırmanın ardından ağaçlık alana saklanan ve isimlerinin M.Ü., S.R.G., R.Ö. ve A.R.K., isimli şahıslar olduğunu tespit ettikleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Bölgede yapılan incelemede ise kazma, kürek, keser ve el dektörü ele geçirildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaçak Kazı, Karahisar, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Define avcıları saklandıkları ağaçlık alanda yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Define avcıları saklandıkları ağaçlık alanda yakalandı - Son Dakika
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