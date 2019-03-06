Define Avcıları Suçüstü Yakalandı

Erdek ilçesinde arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi suç üstü yakalandı.

Erdek ilçesinde arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi suç üstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Erdek Hamamlı Mahallesi'nde sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramada 1 adet detektör, 1 kazma ve kazı bölgesinden çıkarılan ve arazide şahıslar tarafından saklanan 11 adet sikke, 4 adet metal objeye el konuldu. Kaçak kazı yapan O.K. ve M.O. isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR

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