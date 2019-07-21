Son Dakika Haberleri: Define avcıları suçüstü yakalandı
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Define avcıları suçüstü yakalandı

23 dakika önce

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yaptığı tespit edilen 5 kişi jandarma tarafından suç aletleriyle birlikte yakalandı.

Define avcıları suçüstü yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yaptığı tespit edilen 5 kişi jandarma tarafından suç aletleriyle birlikte yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çağlayancerit Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Helete Mahallesi Domuzderesi mevkisinde kaçak kazı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Olay yerinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen H.A. (42), Ş.K (40), S.B (40), B.D (43) ve H.D. (44) isimli şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler olay yerinde yaptığı aramada kazma, detektör, kulaklık ve kazıda kullanılan çeşitli malzemeleri ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
Çağlayancerit, Kahramanmaraş, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 06:49 Kaynak: İHA
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