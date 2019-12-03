Define avcıları suçüstü yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Salihli'nin Pazarköy Mahallesi'nde 1. derece arkeolojik sit alanı olan Lidya Krallığına ait Bintepeler mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ihbarı değerlendirerek harekete geçti. Jandarma ekiplerince yapılan baskında izinsiz kazı yapan İ.T. (35), O.T. (37), R.P.(49) ve Y.F.(43) isimli şüpheliler, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.



Ele geçirilen kazı malzemeleri ve ruhsatsız av tüfeğine el konulurken suçüstü yakalanan 4 defineci ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - MANİSA