Define avcıları suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Define avcıları suçüstü yakalandı - Son Dakika

Define avcıları suçüstü yakalandı

6 saat önce

Kırklareli'nde sit alanı içerisinde define araması yapan grup suçüstü yakalandı.

Define avcıları suçüstü yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde sit alanı içerisinde define araması yapan grup suçüstü yakalandı.


Kırklareli'nin Vize İlçesine bağlı Hamidiye Köyü Meleşkoru mevki'inde bulunan 1. Derece Sit Alanı içerisinde jandarma ekiplerinin önleyici kolluk devriyesi faaliyetleri sırasında M.Ç., R.Ş., F.Ç. ve H.E. isimli şahısların ellerinde dedektör ile izinsiz define araştırması yaptıkları esnada suçüstü yakalandılar. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatları üzerine olayda kullanılan malzemelere el konularak şüpheli şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Hamidiye, Vize, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:54 Kaynak: İHA
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