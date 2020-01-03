Define avcıları suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde sit alanı içerisinde define araması yapan grup suçüstü yakalandı.



Kırklareli'nin Vize İlçesine bağlı Hamidiye Köyü Meleşkoru mevki'inde bulunan 1. Derece Sit Alanı içerisinde jandarma ekiplerinin önleyici kolluk devriyesi faaliyetleri sırasında M.Ç., R.Ş., F.Ç. ve H.E. isimli şahısların ellerinde dedektör ile izinsiz define araştırması yaptıkları esnada suçüstü yakalandılar. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatları üzerine olayda kullanılan malzemelere el konularak şüpheli şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ