Define avcıları suçüstü yakalandı - Son Dakika

Define avcıları suçüstü yakalandı
11 dakika önce
MERSİN'in Silifke ilçesinde, sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:56 Kaynak: DHA
MERSİN'in Silifke ilçesinde, sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Silifke ilçesi Uzuncaburç Mahallesi'ndeki sit alanı içerisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti. Jandarma bölgede dedektör ve çapalarla define arayan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. İkilinin üzerinde 80 sikke ve 33 farklı metal materyal bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.
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