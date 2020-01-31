Define avcıları suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Define avcıları suçüstü yakalandı

11 dakika önce

MERSİN'in Silifke ilçesinde, sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Define avcıları suçüstü yakalandı, System.String[]

MERSİN'in Silifke ilçesinde, sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Silifke ilçesi Uzuncaburç Mahallesi'ndeki sit alanı içerisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti. Jandarma bölgede dedektör ve çapalarla define arayan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. İkilinin üzerinde 80 sikke ve 33 farklı metal materyal  bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.


Uzuncaburç, Jandarma, Silifke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:56 Kaynak: DHA
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