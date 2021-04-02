Son dakika haberleri: Define avcıları tarihi zindanı fünyeyle patlatmak istedi - Son Dakika

Define avcıları tarihi zindanı fünyeyle patlatmak istedi

- Jandarma fünyeleri etkisiz hale getirdi

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde bulunan yaklaşık 300 yıllık tarihi zindanın bazı bölgelerine define avcıları tarafından fünye yerleştirilerek patlatılmak istendi.

Çaldıran ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Arıkelle Dağı'nın eteklerinde kurulan kalenin içindeki 300 yıllık zindanı define avcıları hedefe aldı. Define avcıları, karlı ve soğuk günleri fırsat bilerek zinanın pencere bölümüne benzeyen taşlık bölgede delici malzemelerle oyuklar açarak buraya fünye yerleştirdi. Yerleştirilen fünyeler çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilince, durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Yapıya zarar verilmeden fünyeler etkisiz hale getirildi

Gelen ihbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, tarihi zindanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler, müze yetkililerinin kontrolünde tarihi yapıya zarar vermeden yerleştirilen fünyeleri etkisiz hale getirdi. Yerleştirilen fünyelerden dolayı tarihi zindan zarar görmezken, define avcıları tarafından önceden oyulan oyukların ise tarihi yapıya zarar verdiği görüldü.

Öte yandan, bölgede yine aynı yıllarda inşa edilen kümbetlerin de define avcıları tarafından zarar gördüğü dikkat çekti.