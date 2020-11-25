Define avcılarına korona cezası - Son Dakika

Define avcılarına korona cezası

25.11.2020 10:55
Define avcılarına korona cezası, System.String[]

Kırklareli'de define ararken suçüstü yakalanan 2 kişiye sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 300 TL idari para cezası kesildi.

Kırklareli'de define ararken suçüstü yakalanan 2 kişiye sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 300 TL idari para cezası kesildi.

Kırklareli'nin Vize ilçesi Hamidiye köyü Çamlık mevkiinde icra edilen devriye esnasında, İ.Ç. ve Z.M. isimli şahıslar ellerinde, 1 adet kazma, 1 adet kürek ve 1 adet çapa ile izinsiz define araştırması yaptıkları esnada yakalandı. Olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek, talimatı doğrultusunda, suçta kullanılan malzemelere el konuldu. İ.Ç. ve Z.M. isimli şahısların sosyal mesafe kuralına uymadıkları tespit edilerek, şahıslara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi kapsamında kişi başı 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. "Sit koşullarına aykırı hareket etmek" suçundan da hakkında işlem yapılan 2 şahıs, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Para Cezası, Kırklareli, Define, Vize, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Define avcılarına korona cezası - Son Dakika


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