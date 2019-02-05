Define Avcılarına Suç Üstü
1 saat önce
Bursa'nın Karacabey ilçesinde define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Bursa
'nın Karacabey
ilçesinde define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Canbaz Mahallesi Kayaboğazı mevkiinde M.Ö, M.K, İ.K. ve A.B. isimli şahıslar izinsiz kazı yapmak üzere iken suç üstü yakalandı. Yapılan aramada 3 adet el telsizi, 1 adet alan tarama cihazı ve 1 adet güç kaynağı ele geçirildi. Şahıslar ifadelerini müteakip adliyeye sevk edildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:19 Kaynak: İHA
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