Son Dakika Haberleri: Define Avcılarına Suçüstü: 7 Gözaltı

Define Avcılarına Suçüstü: 7 Gözaltı

1 saat önce

Kırklareli'nin Vize ilçesinde 7 kişi define ararken suçüstü yakalandı.

Define Avcılarına Suçüstü: 7 Gözaltı, System.String[]
Kırklareli'nin Vize ilçesinde 7 kişi define ararken suçüstü yakalandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Aksicim köyünde jandarma ekiplerinin devriye faaliyetleri sırasında H.D, K.B, M.Ç, A.D, A.G, A.A. ve G.S. isimli 7 şahıs 1. derecede sit alanı içerisinde define ararken aletleriyle birlikte suçüstü yakalandı. Şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:02 Kaynak: İHA

Jandarma, Vize, Kırklareli, Güncel
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