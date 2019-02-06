Define Avcılarına Suçüstü: 7 Gözaltı
1 saat önce
Kırklareli'nin Vize ilçesinde 7 kişi define ararken suçüstü yakalandı.
Kırklareli
'nin Vize
ilçesinde 7 kişi define ararken suçüstü yakalandı.
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Aksicim köyünde jandarma ekiplerinin devriye faaliyetleri sırasında H.D, K.B, M.Ç, A.D, A.G, A.A. ve G.S. isimli 7 şahıs 1. derecede sit alanı içerisinde define ararken aletleriyle birlikte suçüstü yakalandı. Şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:02 Kaynak: İHA
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