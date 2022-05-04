Define avcılarına suçüstü baskın: 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından aralarında bir köy muhtarının da bulunduğu 6 şahıs, define bulmak için izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Şenpazar İlçe Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde aralarında bir köy muhtarının da bulunduğu Y.K. (53), M.K.(36), M.A.(34), Ö.C.(32), T.G. (30) ve M.Ö. (57) isimli şahıslar, Şenpazar ilçesi Azkalay köyü yakınlarındaki ormanlık alanda define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan aramada 1 adet el dedektörü, 3 adet küçük el dedektörü, 2 adet kavelya demiri, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 2 adet balyoz, 2 adet murç ve 3 adet keski ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan Y.K. ve M.K., M.A., Ö.C., T.G. ve M.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU