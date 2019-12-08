Son Dakika Haberleri: Define avcılarının hedefi olan tarihi Güzelce Kemerine polis önlemi
Son Dakika Güncel Define avcılarının hedefi olan tarihi Güzelce Kemerine polis önlemi - Son Dakika

Define avcılarının hedefi olan tarihi Güzelce Kemerine polis önlemi

6 saat önce

SULTANGAZİ'de Mimar Sinan'ın eserlerinden Tarihi Güzelce Kemeri define avcılarının hedefi olmuş ve 5 metre derinliğinde çukurlar açılmıştı.

Define avcılarının hedefi olan tarihi Güzelce Kemerine polis önlemi, System.String[]
SULTANGAZİ'de Mimar Sinan'ın eserlerinden Tarihi Güzelce Kemeri define avcılarının hedefi olmuş ve 5 metre derinliğinde çukurlar açılmıştı. Kazma ve küreklerle çukurları kapatan polis ekipleri, kemerin çevresinde saat başı devriye atıyor.

Sultangazi'de Cebeci köyü sınırlarında bulunan Mimar Sinan'ın eserlerinden tarihi Güzelce Kemeri define avcılarının hedefi olmuş ve kemerin çevresinde derinliği 5 metreyi bulan çukurlar açılmıştı. İstanbul İl Emniyet Müdür'ü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, kazma ve küreklerle çukurları kapatırken, tarihi kemerin çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı. Güzelce Kemerinin çevresinde saat başı devriye atan ekipler, define avcılarını yakalamak için çalışma başlattı.


- İstanbul
Mimar Sinan, Sultangazi, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 06:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Define avcılarının hedefi olan tarihi güzelce kemerine polis önlemi
Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu dünyaevine girdi Jandarmadan "Başıboş gezen ineğe trafik cezası" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı CHP'li belediyeden toplu iş sözleşmesinde dikkat çeken karar: Aile içi şiddete taviz yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 01:19:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Define avcılarının hedefi olan tarihi Güzelce Kemerine polis önlemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]