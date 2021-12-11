Define avcısı paha biçilemez kolye buldu - Son Dakika

Define avcıları, sosyal medya hesaplarından ilginç videolar paylaşmaya devam ediyor. Son olarak yabancı bir ülkede kaydedildiği belirtilen görüntülerde, Güneş Tanrısı olarak adlandırılan kolyenin bulunduğu anlar yer aldı.
Dedektörününün ses çıkardığı yeri önce inceleyen define avcısı, ardından da kazmayı vurdu. Dakikalarca yaptığı kazı işleminin ardından toprağın santimetrelerce aşağısındaki küpe ulaştı.
Bulduğu küpü heyecan içerisinde açan define avcısı, uğraşmasına değecek bir materyal ele geçirdi. Buna göre küpün içerisinden "Güneş Tanrısı'nın Kolyesi" olarak adlandırılan bir kolye çıkarıldı. Söz konusu kolyenin hangi döneme ait olduğu ise bilinmiyor.
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