Define avcısı tarihi eserlerle yakalandı - Son Dakika
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Define avcısı tarihi eserlerle yakalandı

10.06.2022 21:51

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eve polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda sikke ve define aramaya yarayan dedektör ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eve polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda sikke ve define aramaya yarayan dedektör ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir adreste tarihi eser bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından adreste yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ile 1 adet dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

(Ali İhsan Çiftçi - İHA)

Define avcısı tarihi eserlerle yakalandı
Define avcısı tarihi eserlerle yakalandı
Define avcısı tarihi eserlerle yakalandı
Define avcısı tarihi eserlerle yakalandı

YORUMLAR
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İzmir'de Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ele geçirildi İzmir'de Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ele geçirildi Karaburun'un Plajları Yaza Hazırlanıyor Karaburun'un Plajları Yaza Hazırlanıyor
Kaynak: İHA

Hisarcık, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Define avcısı tarihi eserlerle yakalandı - Son Dakika

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