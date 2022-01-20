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Define avcısından akıllara durgunluk veren savunma - Son Dakika

Define avcısından akıllara durgunluk veren savunma

20.01.2022 15:28
Define avcısından akıllara durgunluk veren savunma

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tarihi Bininler Mağaraları mevkiinde izinsiz kazı yaparak kaçak define arayan 6 kişi serbest bırakılırken, İHA muhabirini telefonla arayan şahıs kendisini 'oraya piknik yapmaya gittim' diye savunması ise 'pes' dedirtti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tarihi Bininler Mağaraları mevkiinde izinsiz kazı yaparak kaçak define arayan 6 kişi serbest bırakılırken, İHA muhabirini telefonla arayan şahıs kendisini 'oraya piknik yapmaya gittim' diye savunması ise 'pes' dedirtti.

Olay, 18 Ocak Salı günü Şuhut ilçesi Senir köyü tarihi Bininler Mağaraları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede kaçak kazı yapıldığı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgede inceleme yapan ekipler bir hayvan ağılı çevresinde kaçak kazı yapan O.Ç., M.Ç., V.K., N.Ç., E.A. ve L.K isimli şahısları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde ekipler ayrıca kazıda kullanılan 2 adet delici matkap, keser, kürek, kazma, jeneratör ve kablolar ele geçirdi. Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları belirtildi.

Öte yandan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirini telefon ile arayan ve ismini vermek istemeyen bir şahıs, haberin yayınlanmamasını isteyerek, eksi 10 derecelik soğuk havaya rağmen 'ben oraya piknik yapmaya gittim' sözleriyle kendisini savunması ise akıllara durgunluk verdi. - AFYONKARAHİSAR

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İhlas Haber Ajansı, Münir Karaloğlu, Karahisar, Define, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Define avcısından akıllara durgunluk veren savunma - Son Dakika


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