Define avcısının 'yerli turist' sitemi - Son Dakika

Define avcısının 'yerli turist' sitemi

Sahilde sadece yüzük bulan define avcısı, yabancı turistlerin azlığından şikayet etti, yerli turistlere sitem etti

Hüseyin Ural:

"Şu an çıksa çıksa lira çıkıyor. 10 lira bulsam 1 euro yapmıyor"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde dedektörüyle sahile gelen bir kişi, altın, para ve değerli maden aradı. Sahilde sadece yüzük bulabilen Hüseyin Ural, "Keşke altın olsaydı" diyerek yabancı turist azlığından sitem etti.

Turizm sezonunun yavaş yavaş bitmesiyle birlikte sahillerde yabancı turistlerin azalması, define avcılarını da sıkıntıya soktu. Boş zamanlarında Alanya ve Manavgat sahillerine detektörüyle gelerek altın, para ve değerli maden arayan 60 yaşındaki emekli Hüseyin Ural, sahil bandı boyunca sadece yüzük bulunca sitem etti. Bulduğu yüzük için 'Altın olsaydı keşke' diyen Ural, "Bu sene turist olmadığı için pek yok. Turist olduğu zaman bereketli oluyor, herkes kazanıyor. 1,5 milyon insan çalışıyor, arada biz de 1-2 euro buluyoruz. Şu an çıksa çıksa lira çıkıyor. 10 lira bulsam 1 euro yapmıyor" diyerek, yerli turistlere de sitem etti.