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Define bulmak için adeta doğa katliamı yaptı

44 dakika önce

Denizli'nin Çal ilçesinde birinci derecedeki sit alanında define bulmak için yaklaşık 100 yaşındaki 43 ağacı kestiği iddia edilen şahıs, 5 buçuk metrelik çukurda jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Define bulmak için adeta doğa katliamı yaptı, System.String[]

Denizli'nin Çal ilçesinde birinci derecedeki sit alanında define bulmak için yaklaşık 100 yaşındaki 43 ağacı kestiği iddia edilen şahıs, 5 buçuk metrelik çukurda jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Olay, Çal ilçesi Baklançakırlar Mahallesi Yokuşdibi mevkiinde meydana geldi. Bölgede devriye görevi icra ederken ormanlık alanda kesilmiş ağaç gövdesi gören ve durumdan şüphelenen Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. Bölgeyi inceleyen ekipler, A.D. isimli bir şahsı takibe aldı. Kısa süreli bir takip sonrasında A.D., define bulmak için kazdığı 5 buçuk metre derinliğindeki çukurda suçüstü yakalandı. Yapılan incelemelerde şahsın defineyi bulmak için yaklaşık 100 yaşında olan 43 ağacı da kestiği ortaya çıktı. Ardından şahsın evinde arama yapan ekipler, motorlu testere, ruhsatsız silah ve evin önünde istiflemiş satışa hazır 20 ton odun buldu.


Gözaltına alınan A.D., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, Çal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:15 Kaynak: İHA
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