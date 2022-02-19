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Define bulmak için kazdıkları 11 metrelik çukurda yakalandılar - Son Dakika

Define bulmak için kazdıkları 11 metrelik çukurda yakalandılar

19.02.2022 15:17
Define bulmak için kazdıkları 11 metrelik çukurda yakalandılar

Ankara ve Kırşehir'den define aramak için Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi gelen 3 kişi devriye gezen jandarma ekipleri tarafından suçüstü yapıldı.

Ankara ve Kırşehir'den define aramak için Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi gelen 3 kişi devriye gezen jandarma ekipleri tarafından suçüstü yapıldı.

Olay, İscehisar ilçesi Alanyurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye gezen jandarma ekipleri kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Ardından kazı alanına giden ekipler H.D., İ.G. ve Z.M., isimli 3 şahsı kaçak kazı yaparken suçüstü yaptı. Şahısların alınan ifadelerinde Ankara ve Kırşehir'den define aramak için İscehisar'a geldikleri ve bölgede kazı yaptıkları belirlendi. Şahıslarla birlikte jandarma ayrıca çadır, el detektörü, yük çekme makarası, kürek, halat, testere, meşale, 1.5 litre benzin, 2 adet pirinç metal çubuk, el fenerleri ele geçirildi.

Ekipler tarafından bölgede yapılan incelemede ayrıca şahısların define bulmak için 11 metre derinliğinde çukur kazdıkları da tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslara ayrıca Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından 'izinsiz kuru dal odunu toplamak' suçundan bin 912 TL para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR

Define bulmak için kazdıkları 11 metrelik çukurda yakalandılar

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Karahisar, Kırşehir, Jandarma, Define, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Define bulmak için kazdıkları 11 metrelik çukurda yakalandılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Define bulmak için kazdıkları 11 metrelik çukurda yakalandılar - Son Dakika
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