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Define bulmak isterken eştikleri kuyuda mahsur kaldı - Son Dakika

Define bulmak isterken eştikleri kuyuda mahsur kaldı

07.11.2021 20:27
Define bulmak isterken eştikleri kuyuda mahsur kaldı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde define bulmak için girdiği kuyuda mahsur kalan kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde define bulmak için girdiği kuyuda mahsur kalan kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat'ın Reşadiye ilçesi Büşürüm köyünde define bulmak isteyen 2 şahıstan biri kuyuya girdi. Yaklaşık 15-20 metre derinlikte nefes almakta zorlanan şahıs kuyudan çıkamayınca arkadaşı 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri tarafından K.Ş. (41) isimli şahıs bulunduğu yerden çıkartıldı. Sağlık durumu iyi olan şahıs sağlık kontrolünden geçirildikten sonra izinsiz kazı yapmak suçundan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay bölgesinde yapılan kontrollerde 1 adet taş delme makinesi, 4 adet gaz maskesi, 1 adet endoskop kamera ve 1 bidon benzin ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(Nurhan İçmez/İHA)

Define bulmak isterken eştikleri kuyuda mahsur kaldı
Define bulmak isterken eştikleri kuyuda mahsur kaldı
Define bulmak isterken eştikleri kuyuda mahsur kaldı
Define bulmak isterken eştikleri kuyuda mahsur kaldı

Reşadiye, Define, Tokat, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Define bulmak isterken eştikleri kuyuda mahsur kaldı - Son Dakika


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