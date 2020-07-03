Define büyüsü çözerken ölen şahıs toprağa verildi - Son Dakika

Define büyüsü çözerken ölen şahıs toprağa verildi

KASTAMONU - Karabük'ün Safranbolu ilçesine define büyüsü çözerken fenalaşarak hayatını kaybettiği belirlenen vatandaş, Karabük'ün İnebolu ilçesinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Navsaklar köyü Durali Mahallesi'nde define arayan İlyas K., define olduğunu düşündüğü yerin büyülü olduğunu belirterek, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan S.A.'yı getirdi. Kazı yapmak üzere belirlenen adrese giden İlyas K., S.A.'dan büyüyü bozmasını istedi. Bu sırada S.A. birden yere yığılırken, öldüğü belirlendi. Olay yerine jandarma ekipleri çağrılırken, İlyas K. gözaltına alındı.

S.A.'nın ölüm nedenin belirlenmesi için cesedi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından şahsın cenazesi ailesine teslim edildi.

S.A'nın cenazesi, daha sonra Kastamonu'nun İnebolu ilçesine getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından emekli tarih öğretmeni olduğu öğrenilen S.A, İnebolu Merkez Aile Kabristanlığında toprağa verildi.