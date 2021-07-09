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İzinsiz kazı sırasında çıkan kavgada bir kişinin ölümüne neden olan sanıkların yargılanmasına başlandı - Son Dakika

İzinsiz kazı sırasında çıkan kavgada bir kişinin ölümüne neden olan sanıkların yargılanmasına başlandı

09.07.2021 10:17
İzinsiz kazı sırasında çıkan kavgada bir kişinin ölümüne neden olan sanıkların yargılanmasına başlandı, System.String[]

Eskişehir'de izinsiz kazı yapan arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir kişinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla haklarında dava açılan 2'si tutuklu 5 kişi hakim karşısına çıktı.

Eskişehir'de izinsiz kazı yapan arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir kişinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla haklarında dava açılan 2'si tutuklu 5 kişi hakim karşısına çıktı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu Bekkican K. ve Kaan K, tutuksuz sanıklar Murat K, Servet K, Sevinç E. ile avukatları katıldı.

Sanıklardan Bekkican K, olay yerine piknik yapmaya gittiklerini ileri sürdü.

Üzerine atılı suçları kabul etmeyen Bekkican K, savunmasında şunları söyledi:

"Olay tarihinde sanık Murat pikniğe gitmeyi teklif etti ve gittik. Ben, kardeşlerim Ömer ve Kaan dışındaki sanıklar, define aramak istedi. Biz onların eylemlerine iştirak etmedik. Maktul Mehmet yanında patlayıcı getirmiş. Patlayıcıyı toprağa gömdü ancak ilk önce patlatamadı. Biz kardeşlerimle gitmeyi teklif ettik ancak kabul etmediler. Abim Ömer, Mehmet'in yanındaydı. Mehmet birden patlayıcının kablosunu çekince patlayıcı infilak etti. Herkes bir yere savruldu. Abim ağır yaralandı, Mehmet de yerde yatıyordu. Herhangi bir vurma olayı olmadı. Ömer kanlar içinde yattığı için hastaneye götürdük. Sanıklardan Murat bize sürekli 'akü patladı' gibi ifadeler verin dedi. Mehmet'in öldüğünü sonradan öğrendik."

Sanık Kaan K. da patlamadan sonra Mehmet S. ile aralarında tartışma yaşandığını ancak maktule vurmadıklarını iddia etti.

Patlama olduğu sırada herkesin düştüğünü dile getiren Kaan K, "Sonrasında maktule vurmadık. Define aramaya gitmiş değiliz. Biz patlamadan sonra 'Neden kabloyu çektin?' diye Mehmet'e sorunca, bize ağza alınmayacak sözlerle hakaret ve küfür etti. Bizim bir suçumuz yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Murat K. ise sanıklardan Bekkican K, Kaan K. ve Ömer K'nin define aramadıkları konusundaki beyanlarını yalanladı.

Diğer sanıklarla beraber define aramaya gittiklerini belirten Murat K, "Bekkican, Kaan ve Ömer de define aramak için bizle gelmişlerdi, piknik için değil. Bekkican ve Kaan patlama nedeniyle kardeşleri Ömer'in yaralanmasından maktul Mehmet'i sorumlu tuttular. Sonra tekme ve yumruklarla maktule vurdular." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutukluların mevcut halinin devamına, tutuksuz sanıkların ise adli kontrol şartının kaldırılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

Mihalgazi ilçesine bağlı Parmaklı mevkisinde Aralık 2020'de izinsiz kazı yapan 7 arkadaş, kayayı parçalamak istedikleri sırada meydana gelen patlamada Ömer K. yaralanmış, bunun üzerine Kaan K. ile Bekkican K. patlamaya neden olduğu iddiasıyla Mehmet S'yi darbetmişti. ???Mehmet S. hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Ömer K. hastanede tedavi altına alınmıştı.

Jandarma ekipleri, olay yeri ve kullanılan araçlardaki detaylı aramada, patlama işleminde kullanılan yaklaşık 500 gram amonyum nitratlı gübre, akü ve ara kablosu, altın arama dedektörü, tablet bilgisayar, portatif calaskar, halat, çekiç, levye, kazma ve küreği ele geçirmişti.

İzinsiz kazı sırasında çıkan kavgada bir kişinin ölümüne neden olan sanıkların yargılanmasına başlandı
İzinsiz kazı sırasında çıkan kavgada bir kişinin ölümüne neden olan sanıkların yargılanmasına başlandı
İzinsiz kazı sırasında çıkan kavgada bir kişinin ölümüne neden olan sanıkların yargılanmasına başlandı

Eskişehir, Karataş, piknik, Define, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa İzinsiz kazı sırasında çıkan kavgada bir kişinin ölümüne neden olan sanıkların yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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