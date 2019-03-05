Son Dakika Haberleri: Define Çukuruna Düşen Kedi Kurtarıldı

Define Çukuruna Düşen Kedi Kurtarıldı

1 saat önce

Bolu'da, atıl haldeki bir evin içinde define bulmak amacıyla açıldığı düşünülen kuyuya düşen kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Define Çukuruna Düşen Kedi Kurtarıldı, System.String[]
Bolu'da, atıl haldeki bir evin içinde define bulmak amacıyla açıldığı düşünülen kuyuya düşen kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Saat 15.00 sıralarında Karamanlı Mahallesi Şenel Sokak'ta kullanılmayan bir evin bodrum katından gelen kedi sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kediyi bulmak için evin çevresi ve bodrum katında arama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda kedi evin bodrum katında açılan 15 metre derinliğinde ve 1,5 metre genişliğindeki çukurda bulundu. Ekipler, kuyunun derin ve dar olması nedeniyle aşağıya inemedi. İtfaiye, ucuna kedi kafesi bağladıkları ipi kuyu içerisine sarkıttı. Kedinin kafese girmesiyle ipi yukarı çeken ekipler, kediyi kurtardı. Kedi daha sonra evin bulunduğu yerde bırakıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri define için açıldığı düşünülen kuyuyla ile ilgili çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:23 Kaynak: DHA

Bolu, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Evi Kül Etti, Acılı Aile Gözyaşlarına Hakim Olamadı Dünyaca Ünlü Oyuncu Halle Berry, Üstsüz Bir Şekilde Yumurta Kırdı

Son Dakika! NATO'dan Tansiyonu Yükseltecek Türkiye Önerisi: F-35 Teslimatı İptal Edilsin Adalet Bakanlığının Hazırladığı Yeni Ceza Sisteminin Detayları Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 19:10:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Define Çukuruna Düşen Kedi Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]