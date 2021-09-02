Define hayaliyle taş köprüyü tahrip ettiler - Son Dakika

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki 73 yıllık Değirmen Köprüsü'nün ayaklarında kazı yapan defineciler, yapının bir bölümündeki taşları söktü. Jandarma olayı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Pelitalan Mahallesi'ndeki Kocadere Çayı üzerindeki 73 yıllık taş köprüye define hayali peşinde koşanlar zarar verdi. Değirmen Köprüsü'nün ayaklarında kazı yapan defineciler, yapının bir bölümündeki taşları söktü. İhbar üzerine köprüye gelen jandarma ekipleri, yapıya kimin zarar verdiğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.