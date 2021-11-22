DEFİNE İÇİN AÇILAN ÇUKURA DÜŞEN 2 KÖPEK TELEF OLDU - Son Dakika

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde mezarlık içerisinde define aramak için açılan çukura düşen 2 yavru köpek, açlık ve susuzluk nedeniyle telef oldu. Bitkin halde bulunan bir köpek ise veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Olay, Dilovası'nda bulunan Demirciler Köyü asri mezarlığında meydana geldi. Defineciler tarafından açılan bir çukurdan sesler geldiğini fark eden bir kişi, çukurun içini kontrol ettiğinde 2'si ölü 3 yavru köpekle karşılaştı. Kendi imkanlarıyla çukur içerisinde bulunan köpeği çıkarmaya çalışan kişi, sonuç alamayınca durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erleri, çukur içerisinde bulunan bitkin haldeki yavru köpeği çıkararak veterinere götürdü. Öte yandan çukur içerisinde yavru köpeklerin açlıktan ölmemeleri amacıyla çevrede bulunanlar tarafından atıldığı tahmin edilen ekmek parçaları görüldü. Telef olan iki köpek ise başka bir noktaya gömüldü.