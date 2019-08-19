Son Dakika Haberleri: Define kazısı, hem meraka hem de gergin bekleyişe neden oldu
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Define kazısı, hem meraka hem de gergin bekleyişe neden oldu

59 dakika önce

Elazığ'ın Maden İlçesi'nde define kazısı nedeniyle belirli bir bölgenin branda ile çevrilmesi ve iş makinesinin gelmesi kısa süreliğine gergin bekleyişe neden oldu.

Define kazısı, hem meraka hem de gergin bekleyişe neden oldu, System.String[]
Elazığ'ın Maden İlçesi'nde define kazısı nedeniyle belirli bir bölgenin branda ile çevrilmesi ve iş makinesinin gelmesi kısa süreliğine gergin bekleyişe neden oldu. Vatandaşlar, kazının resmi izinle yapıldığını öğrenmesiyle gergin bekleyiş bitti meraklı bekleyiş başladı.

Alınan bilgiye göre, Heyelan riski ile gündeme gelen Maden ilçesi'ne bağlı Cami-i Kebir Mahallesi Okullar Caddesi üzerinde bulunan bir alana sabah saatlerinde iş makinesi girdi. Çevresi de brandalarla kapatılmaya çalışılınca vatandaşlar bölgede toplandı. Bunun üzerine olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşların resmi izinle define kazısı yapılacağını öğrenmesi üzerine kısa süreli yaşanan gergin bekleyiş bitti. Çalışmaların başlaması ile biten gergin bekleyiş yerini meraka bıraktı.

Öte yandan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne başvurulması sonrasında bölgede "Define" kazısı yapılacağının izninin verildiği ve kazı çalışmalarının müze görevlilerinin eşliğinde yapıldığı öğrenildi. - ELAZIĞ
Elazığ, Maden, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:13 Kaynak: İHA
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