Son Dakika Haberleri: Define kazısında gergin bekleyiş yerini meraklı bekleyişe bıraktı
Son Dakika Genel Haber

Define kazısında gergin bekleyiş yerini meraklı bekleyişe bıraktı

26 dakika önce

Define kazısında gergin bekleyiş yerini meraklı bekleyişe bıraktı Define kazısının resmi izinle yapıldığını öğrenen vatandaşlar meraklı gözlerle kazıyı izlediELAZIĞ - Elazığ'ın Maden İlçesi'nde define kazısı nedeniyle belirli bir bölgenin branda ile çevrilmesi ve iş makinesinin gelmesi...

Define kazısında gergin bekleyiş yerini meraklı bekleyişe bıraktı
Define kazısının resmi izinle yapıldığını öğrenen vatandaşlar meraklı gözlerle kazıyı izledi
ELAZIĞ - Elazığ'ın Maden İlçesi'nde define kazısı nedeniyle belirli bir bölgenin branda ile çevrilmesi ve iş makinesinin gelmesi kısa süreliğine gergin bekleyişe neden oldu. Vatandaşlar, kazının resmi izinle yapıldığını öğrenmesiyle gergin bekleyiş bitti meraklı bekleyiş başladı.
Alınan bilgiye göre, Heyelan riski ile gündeme gelen Maden ilçesi'ne bağlı Cami-i Kebir Mahallesi Okullar Caddesi üzerinde bulunan bir alana sabah saatlerinde iş makinesi girdi. Çevresi de brandalarla kapatılmaya çalışılınca vatandaşlar bölgede toplandı. Bunun üzerine olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşların resmi izinle define kazısı yapılacağını öğrenmesi üzerine kısa süreli yaşanan gergin bekleyiş bitti. Çalışmaların başlaması ile biten gergin bekleyiş yerini meraka bıraktı.
Öte yandan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne başvurulması sonrasında bölgede "Define" kazısı yapılacağının izninin verildiği ve kazı çalışmalarının müze görevlilerinin eşliğinde yapıldığı öğrenildi.
Elazığ, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binanın saçağından düşen taş parçası genç kadını hastanelik etti
Belediye başkanlığı görevine getirilen valilerden açıklama Gözler Meclis'te! İşte emekliye ek zam müjdesinin detayları HDP, İçişleri Bakanlığının kayyum kararıyla ilgili dava açmaya hazırlanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 16:35:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Define kazısında gergin bekleyiş yerini meraklı bekleyişe bıraktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]