Define sandığındaki madeni paralar koleksiyonerlerin ilgi odağı oldu - Son Dakika

Define sandığındaki madeni paralar koleksiyonerlerin ilgi odağı oldu

28.02.2021 07:28

Antalya'da bir antika mağazasında satılan madeni paralar yoğun ilgi görüyor. Define sandıkları içine doldurulan madeni paraların sayısı 200 bini aşarken, bir o kadar da kağıt para bulunuyor. 50 yıllık paraların 1000 lirayı bulabildiği söylenirken, koleksiyonerlerin paralara ilgisi büyük.

Yılda binlerce turistin ziyaret ettiği Antalya Kaleiçi'nde 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren bir mağazada yıllara meydan okuyan metal paralar ilgi odağı oluyor. Koleksiyonerlerin ilgi gösterdiği madeni paralar, sandıklarda saklanıyor. Kimileri de yeni koleksiyon yapma hazırlığında olanlara özel kılıflar içinde set halinde satılıyor.

"EŞŞİZ BİR ARŞİV"

Antika evi sahibi Mustafa Kızılkaya, dünyanın dört bir yanından topladığı madeni paraları, yerli ve yabancı koleksiyonerler için bir araya getirdiğini söyledi. 200 bin adedin üzerinde madeni para sahibi olduğunu, bir o kadar da kağıt para bulunduğunu aktaran Mustafa Kızılkaya, "Tamamı koleksiyon parçası olan madeni paraları görsellik amacıyla define sandığı içine doldurdum. Bu sandıkta 1946 basımı liradan, farklı ülkelere ait eski paralara, binlerce metal para bulunuyor. Buraya gelen koleksiyonerler tek tek sandık içindeki paraları inceleyerek kendilerinde olmayanları alıyorlar. Çok nadir bulunanlar ise özel koleksiyon kitaplarının içinde teşhir ediliyor. Buradaki paraları köy köy, ilçe ilçe gezerek bir araya getirdim. Çok büyük emek ve zahmet var. Koleksiyonerler için eşsiz bir arşiv" diye konuştu.

Define sandığındaki madeni paralar koleksiyonerlerin ilgi odağı oldu

FİYATLARI DEĞİŞİYOR

Metal paraların nadirliğine göre fiyatlandırıldığını anlatan Kızılkaya, "1980 ila 2000 yılları arasındaki liralar 10 TL ile 500 TL arasında, 1930 yılından 1980 yılı arası olanlar 10 ile 1000 TL arasında satılabiliyor. Turistlerin de burada uzun uzun zaman geçirip, ülkelerine özgü metal paraları aradıkları oluyor. Bulanlar sırf ülkesinde arkadaşlarına göstermek için alıp gidiyor" diye konuştu.

Define sandığındaki madeni paralar koleksiyonerlerin ilgi odağı oldu

300 PARÇALIK KOLEKSİYON

Metal para koleksiyoneri olduğunu söyleyen Betül Kubatlar, sık sık gelip madeni para sandığında koleksiyonunda olmayan para aradığını belirtti. Madeni para koleksiyonu yapmanın farklılığını anlatan Kubatlar, "Benim koleksiyonum 300 parçadan oluşuyor. Tamamı Türk madeni parası. Farklı ülkelere ait madeni paraları aramıyorum" dedi.

Define sandığındaki madeni paralar koleksiyonerlerin ilgi odağı oldu
Define sandığındaki madeni paralar koleksiyonerlerin ilgi odağı oldu
Define sandığındaki madeni paralar koleksiyonerlerin ilgi odağı oldu

Kızılkaya, Antalya, Define, Metal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Define sandığındaki madeni paralar koleksiyonerlerin ilgi odağı oldu - Son Dakika Ekonomi


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