Define uğruna tonlarca kayayı patlattılar - Son Dakika

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, Roma ve geç Bizans dönemine ev sahipliği yapan Yukarı Tırtar köyündeki tonlarca kaya, define uğruna dinamitle patlatıldı. Çektiği videoyla tahribatı ortaya koyan köyün eski muhtarı Süleyman Karakoyun, yetkilileri göreve davet etti.
Yukarı Tırtar köyünün üstünde yer alan ve halk arasında 'Asar mevkii' olarak bilinen yerde Güvercinli Kaya olarak tanınan, yüksekliği 10 metre, genişliği 20 metreyi bulan kaya kütlesi, temmuz ayı başında dinamit kullanılarak patlatıldı. Bölgede mermer ocaklarının bulunması nedeniyle dikkat çekmeden dinamit patlattığı tahmin edilen defineciler, değerli bir şey bulamadı. Halkın Güvercinli kaya olarak bildiği kayadan geriye, parçalanmış kaya kütleleri kaldı.
Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, "Kısa yoldan zengin olma hülyasına dalan define avcıları tarihin izlerini birer birer yok ederken içimiz sızlıyor. Benim uzmanlık alanım Uygarlık Tarihi. Uygarlığın hiçbir döneminde bu kadar cahil bir kesime rastlamadım. Güvercinli kaya olarak bilinen noktada taş tıraşlanmış ve üzerine bir niş işlenmiş. Bunun bir hazineyi işaret ettiğine inanarak daha önce de kaçak kazı yapılmıştı. Bu kez işi daha da ileriye götürüp kaya kütlesini parçalamışlar. Yazık, günah. İnşallah bu son olur" sözleriyle, üzüntüsünü dile getirdi.