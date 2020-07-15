Define uğruna tonlarca kayayı patlattılar - Son Dakika

Define uğruna tonlarca kayayı patlattılar

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, Roma ve geç Bizans dönemine ev sahipliği yapan Yukarı Tırtar köyündeki tonlarca kaya, define uğruna dinamitle patlatıldı.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, Roma ve geç Bizans dönemine ev sahipliği yapan Yukarı Tırtar köyündeki tonlarca kaya, define uğruna dinamitle patlatıldı. Çektiği videoyla tahribatı ortaya koyan köyün eski muhtarı Süleyman Karakoyun, yetkilileri göreve davet etti.

Yukarı Tırtar köyünün üstünde yer alan ve halk arasında 'Asar mevkii' olarak bilinen yerde Güvercinli Kaya olarak tanınan, yüksekliği 10 metre, genişliği 20 metreyi bulan kaya kütlesi, temmuz ayı başında dinamit kullanılarak patlatıldı. Bölgede mermer ocaklarının bulunması nedeniyle dikkat çekmeden dinamit patlattığı tahmin edilen defineciler, değerli bir şey bulamadı. Halkın Güvercinli kaya olarak bildiği kayadan geriye, parçalanmış kaya kütleleri kaldı.

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'KRAL MEZARI VAR SANIYORLARDI'

Tahribatı videoya çeken Yukarı Tırtar Köyü eski muhtarı Süleyman Karakoyun, bu kayanın altında kral mezarı olduğu şeklinde efsaneler üretildiğini belirterek, "Geçmişte de kepçeyle kaçak kazılar yapılmış, ama bu kadar ileri gidememişlerdi. Geçen hafta koyun otlatmak için geldiğimde bu acı manzarayla karşılaştım. Yetkilileri göreve davet ediyorum. Sorumlular cezalandırılsın" dedi.

ROMA ve GEÇ BİZANS DÖNEMİ UYGARLIĞI YAŞAYAN YER

Yalvaç ilçesindeki Pisidia Antiokheia Antik Kenti'nde 2008 yılından bu yana kazı çalışmaları yürüten Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, "Adı geçen bölge, coğrafyaya hakim bir noktada yer almaktadır. Roma döneminde Men Tapınağı'nı tam karşıdan gören tepeye kurulmuş kale vardır. Senirkent tarafından veya Kumdanlı tarafından gelen tehlikeleri görüp Men Tapınağı'na haber verme görevini üstlenen askeri bir garnizon olarak kullanılmıştır. Geç Bizans döneminde ise burada bir şehir kurulmuştur" diye konuştu.

'UYGARLIĞIN HİÇBİR DÖNEMİNDE BU KADAR CAHİLLİĞE RASTLAMADIM'

Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, "Kısa yoldan zengin olma hülyasına dalan define avcıları tarihin izlerini birer birer yok ederken içimiz sızlıyor. Benim uzmanlık alanım Uygarlık Tarihi. Uygarlığın hiçbir döneminde bu kadar cahil bir kesime rastlamadım. Güvercinli kaya olarak bilinen noktada taş tıraşlanmış ve üzerine bir niş işlenmiş. Bunun bir hazineyi işaret ettiğine inanarak daha önce de kaçak kazı yapılmıştı. Bu kez işi daha da ileriye götürüp kaya kütlesini parçalamışlar. Yazık, günah. İnşallah bu son olur" sözleriyle, üzüntüsünü dile getirdi.


Yalvaç, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 08:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Define uğruna tonlarca kayayı patlattılar - Son Dakika
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