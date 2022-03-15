Defineci profesörden 'Pişmanım' açıklaması - Son Dakika
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Defineci profesörden 'Pişmanım' açıklaması

15.03.2022 16:23
Defineci profesörden 'Pişmanım' açıklaması

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kaçak define kazısı yaparken yakalanan profesör emniyetteki ifadesinde olaya karıştığı için pişman olduğunu ve kazılan yeri kapatmaya çalışırken yakalandıklarını söylediği öne sürüldü.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kaçak define kazısı yaparken yakalanan profesör emniyetteki ifadesinde olaya karıştığı için pişman olduğunu ve kazılan yeri kapatmaya çalışırken yakalandıklarını söylediği öne sürüldü.

Olay, geçtiğimiz 10 Mart günü Bolvadin ilçesi Şıhlar Mahallesi Zafer Caddesi üzerindeki eski mezarlıkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde bölgede devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri mezarlık içerisinde hareketlilik olduğunu fark etti. Mezarlığın içerisine giren mahalle ve çarşı bekçileri birkaç kişinin kendilerini görünce kaçmaya başladığını fark edince şahısların peşine düştüler. Kısa bir kovalamaca sonrası şahıslardan M.G. olay yerinde, M.Ş., isimli bir şahıs ise mezarlığa yakın bir evin bahçesinde yakalandı. Ardından bölgede inceleme yapan mahalle ve çarşı bekçileri mezarlıkta iki mezarın ortasındaki ağacın altının define amacı ile kazma ve küreklerle kazıldığını tespit etti.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürürken, şüpheliler, ifadelerinde yanlarında 2 kişinin daha olduğunu belirtti. Bunun üzerine olaya karıştıkları tespit edilen H.B. ile M.A.D., isimli şahıslar ikametlerinde gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayda gözaltına alınan şahıslardan birinin, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Harita Mühendisliği Bölümü'nde Jeodezi Bilim Dalı'nda görev yapan Prof. Dr. Mevlüt Güllü olduğu ortaya çıktı.

"Kazdığımız yeri kapatmaya çalışırken yakalandık"

Olayın ardından hakkında görevli olduğu üniversite tarafından idari soruşturma açılan Güllü, emniyetteki ifadesinde, şahısların kendisine kazılan yerde 'eşkıya parası' olduğunu söylediği ve kendisine cep telefonunda gösterilen konumu belirlemek için yardım istediklerini bu yüzden onlarla birlikte gittiğini söylediği öne sürüldü. Güllü'nün ayrıca ifadesinde, olaya karıştığı için pişman olduğunu ve kazdıkları yerde bir şey bulamadıklarını, kapatmaya çalışırken de yakalandıklarını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

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Afyonkarahisar'da define ararken yakalanan profesör hakkında idari işlem başlatıldı! Afyonkarahisar'da define ararken yakalanan profesör hakkında idari işlem başlatıldı! Mezarlıkta define kazısı yapan 4 şüpheliden biri profesör çıktı (2) Mezarlıkta define kazısı yapan 4 şüpheliden biri profesör çıktı (2)

Karahisar, Define, Güllü, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Defineci profesörden 'Pişmanım' açıklaması - Son Dakika


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