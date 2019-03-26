Defineci Suç Üstü Yakalandı

Balıkesir Jandarma komutanlığı ekipleri Gökçeyazı'da kaçak kazı yapan defineciyi suç üstü yakaladı.

Balıkesir Jandarma komutanlığı ekipleri Gökçeyazı'da kaçak kazı yapan defineciyi suç üstü yakaladı.



Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İvrindi ilçesi Gökçeyazı mahallesi Yoğunoluk mevkiinde O.Ç. isimli şahıs tarafından izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine bölgede yaptığı aramada şahsı 1 adet detektör ve muhtelif kazı malzemesi ile birlikte suçüstü yakalaı. O.Ç.'nin Gökçeyazı mahallesinde bulunan ev ve eklentilerinde yapılan aramada 20 adet sikke, 2 adet mühür ve 36 adet metal, taş ve cam obje ele geçirildi. üpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

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