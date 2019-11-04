Defineci üzerinde 39 sikkeyle suçüstü yakalandı

ÇANAKKALE'de metal detektör ile define arayan N.H.U., üzerinde bronz ve gümüş 39 sikke ile birlikte jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Çanakkale merkeze bağlı Erenköy Köyü'nün Karanlık Liman Mevkii'nde devriye görevi yapan jandarma ekibi, izinsiz kazı yapıldığını belirledi. Jandarmanın kendisini fark ettiğini anlayan N.H.U., 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan N.H.U.'nun üst aramasında, 39 bronz ve gümüş sikke ve farklı cinsten metaller bulundu. Şüpheli ile birlikte bir de metal detektör ele geçirildi.

Ele geçirilen metal detektör savcılığa, sikke ve farklı cinsten metaller ise Çanakkale Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheli N.H.U. ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.