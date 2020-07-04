Defineciler 2 bin yıllık eserleri parçaladı - Son Dakika

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesindeki tarihi yapılar, define avcılarının kaçak kazılarıyla tahrip edildi. Roma dönemine ait kaya mezar kabartmalarının bulunduğu bölgede derin çukurlar kazılırken, bazı tarihi eserlerin üzerine ise sprey boyayla yazılar yazıldı.
Korkuteli'ye bağlı Kozağacı Mahallesi'nde bulunan Çağman Tepesi'nde Roma dönemine ait birçok tarihi eser bulunuyor. Bölgede Roma dönemine ait kaya mezarlar, M.S. 1'inci ve 3'üncü yüzyıllar arasında yapıldığı düşünülen mezar anıtı kabartmalarına çokça rastlanıyor. Pek çok kişi tarafından bilinmeyen tarihi alan, az da olsa yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.
Bölge halkı, tarihi alana define avcıları tarafından zarar verilmesine tepki gösteriyor. Kozağacı Mahallesi sakinlerinden Murat Akar, "Köyümüze dışarıdan gelen tarihi eser kaçakçıları, bu eserleri parçalıyor. Buralarda kaçak kazılar yapıyorlar. Önlerine 5-6 metrelik çukurlar kazıyorlar. Gördüğümüzde ihbar ediyoruz, jandarma bu kişileri yakalıyor. Tüm çabalara rağmen bu durumun önüne geçilemiyor. Buranın tahrip edilmesini istemiyoruz. Tarihimiz talan oluyor, bölgenin koruma altına alınmasını istiyoruz" dedi.