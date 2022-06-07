Körfez ilçesindeki Çobangeçidi Kanyonu'nda bulunan asırlık çınar ağacı ve kayalara define arayan kişiler zarar verdi. Definecilerin, çınar ağacının bedeninde bulunan kovuğun olduğu bölgeyi motorlu testere ile kare şeklinde kestiği, aynı bölgede kayaları da parçaladıkları görüldü.Kutluca Mahallesi Muhtarı Engin Öztürk , bölgede bu tür kazıların yapıldığını, jandarmanın da sürekli definecilere yönelik denetimlerini sürdürdüğünü söyledi.

Kaynak: DHA

Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Defineciler asırlık çınar ağacının gövdesine zarar verdi - Son Dakika

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