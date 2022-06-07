Defineciler asırlık çınar ağacının gövdesine zarar verdi - Son Dakika
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Defineciler asırlık çınar ağacının gövdesine zarar verdi

07.06.2022 14:26
Defineciler asırlık çınar ağacının gövdesine zarar verdi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Çobangeçidi Kanyonu'nda define arayan kişiler, asırlık çınar ağacının gövdesindeki kovuğun bulunduğu bölgeyi kare şeklinde kesip, çevresindeki kayaları da parçaladı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Çobangeçidi Kanyonu'nda define arayan kişiler, asırlık çınar ağacının gövdesindeki kovuğun bulunduğu bölgeyi kare şeklinde kesip, çevresindeki kayaları da parçaladı.

Körfez ilçesindeki Çobangeçidi Kanyonu'nda bulunan asırlık çınar ağacı ve kayalara define arayan kişiler zarar verdi. Definecilerin, çınar ağacının bedeninde bulunan kovuğun olduğu bölgeyi motorlu testere ile kare şeklinde kestiği, aynı bölgede kayaları da parçaladıkları görüldü.Kutluca Mahallesi Muhtarı Engin Öztürk, bölgede bu tür kazıların yapıldığını, jandarmanın da sürekli definecilere yönelik denetimlerini sürdürdüğünü söyledi.


Defineciler asırlık çınar ağacının gövdesine zarar verdi
Defineciler asırlık çınar ağacının gövdesine zarar verdi
Defineciler asırlık çınar ağacının gövdesine zarar verdi
Defineciler asırlık çınar ağacının gövdesine zarar verdi
Defineciler asırlık çınar ağacının gövdesine zarar verdi
Defineciler asırlık çınar ağacının gövdesine zarar verdi
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Defineciler asırlık çınar ağacının gövdesine zarar verdi - Son Dakika

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