Defineciler buldukları tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandılar - Son Dakika
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Defineciler buldukları tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandılar

17.04.2022 12:05
Defineciler buldukları tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandılar

Aksaray'da kaçak kazıda buldukları tarihi sikkeleri satmaya çalışan 3 kişi, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Aksaray'da kaçak kazıda buldukları tarihi sikkeleri satmaya çalışan 3 kişi, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 şahsın kaçak kazıda buldukları tarihi sikkeleri satmaya hazırlandıkları bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Kısa sürede şahısların kimliklerini tespit eden jandarma istihbarat ekipleri, Soner A. (44), Önder Ç. (41) ve Ahmet A. (42) isimli zanlıları teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 1 hafta boyunca apansız bir takip yapan jandarma istihbarat ekipleri, şüphelilerin sikkeleri satmak için yola çıktığını belirledi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şahısların bulunduğu aracı takibe aldı. Tacin Mahallesi'nde araçtan inen şüpheliler, tarihi eserleri satmak için buluştukları şahısla birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada bagaj kısmında 163 adet tarihi sikke ve 1 adet detektör ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY

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Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Defineciler buldukları tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandılar - Son Dakika


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