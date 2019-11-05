Son Dakika Haberleri: Defineciler evin bahçesinde 17 metrelik çukur kazdı
Son Dakika 3. Sayfa Defineciler evin bahçesinde 17 metrelik çukur kazdı

Defineciler evin bahçesinde 17 metrelik çukur kazdı

7 saat önce

Defineciler evin bahçesinde 17 metrelik çukur kazdı Evin bahçesini kazan definecilere suçüstüMANİSA - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 85 yaşındaki bir kişiye ait kullanılmayan bir evin bahçesinde define aramak için 17 metre çukur açtığı öne sürülen 2 kişi suçüstü yakalandı.

Defineciler evin bahçesinde 17 metrelik çukur kazdı, System.String[]

Defineciler evin bahçesinde 17 metrelik çukur kazdı

Evin bahçesini kazan definecilere suçüstü

MANİSA - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 85 yaşındaki bir kişiye ait kullanılmayan bir evin bahçesinde define aramak için 17 metre çukur açtığı öne sürülen 2 kişi suçüstü yakalandı. Şahısların açtıkları çukurdan 44 adet Osmanlı dönemine ait sikke buldukları öğrenildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki M.B.'ye ait kullanılmayan bir evin bahçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları takip sonucu izinsiz kazı yapan şüphelilere suç üstü baskın düzenledi. Evde yapılan incelemede şüpheliler H.T. ve A.İ'nin evin bahçesine 17 metre, evin bir odasında ise 10 metre derinlikte iki çukur kazdıkları tespit edildi.

Öte yandan, operasyonda kazıda kullanılan bir iş makinesi, bir taşlama makinesi, 2 beton delme makinesi, 10 metrelik bir halat, 3 baret başlık, bir kompresör, bir el matkabı ile 44 adet Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen madeni para ve bir testi ele geçirildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından H.T. ve A.İ'yi gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Saruhanlı, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:47 Kaynak: İHA
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Defineciler suçüstü yakalandı: Osmanlı dönemine ait 44 adet sikke ele geçirildi
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