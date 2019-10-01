Son Dakika Haberleri: Defineciler kazdığı tünelin altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Defineciler kazdığı tünelin altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı

4 dakika önce

Defineciler kazdığı tünelin altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralıKAYSERİ - Kayseri'de 2 defineci, hazine bulmak için kazdıkları tünelde oluşan göçüğün altında kaldı.

Defineciler kazdığı tünelin altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'de 2 defineci, hazine bulmak için kazdıkları tünelde oluşan göçüğün altında kaldı. Olayda 1 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan mahallesi Evliyalar mevkinde meydana gelen olayda, Y.E. ve henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi, hazine bulmak için tünel kazdı. Bu akşam saatlerinde de hazin bulmak için tünele giren Y.E. ve diğer şahıs, oluşan göçük sonucu toprağın altında kaldı. İhbar üzerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, Y.E.'nin cansız bedenine ulaşırken, yaralanan diğer şahıs ise ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, göçüğün meydana geldiği yerde güvenlik önlemi aldı. Y.E.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Defineciler kazdığı tünelin altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı

Mimarsinan, Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Müge Anlı'da "Kocam arabadan düşerek öldü" diyen Hatice Özkan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı
İstiklal Caddesi'nde öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın katillerine müebbet istendi AK Partili vekil Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova sosyal medyada gündem oldu Çukur dizisinde Timsal Celil'in vurulma sahnesi sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 00:37:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Defineciler kazdığı tünelin altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]