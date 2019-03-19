Son Dakika Haberleri: Defineciler Kazdıkları Çukurda Suçüstü Yakalandı

Defineciler Kazdıkları Çukurda Suçüstü Yakalandı

2 saat önce

Defineciler kazdıkları çukurda suçüstü yakalandıBURSA - Bursa'da kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 kişi kazdıkları çukurda jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Defineciler kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı

BURSA - Bursa'da kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 kişi kazdıkları çukurda jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Gemlik ilçesi Şükraniye Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Karanlık Dere mevkinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Jandarma ekipleri olay yerine geldiklerinde dere yatağında park halinde bir minibüs buldu. Yapılan araştırmada dere yatağında havuz şeklinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukurda M.G.,R.D.,Ö.A.,H.H. ve Z.K. isimli şahıslar izinsiz kazı yaparken suç üstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede 1 adet jeneratör,1 adet su motoru,dalgıç dinamo, 1 adet dış kabı sökülmüş kaynak makinesi, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet levye, 1 adet manivela, 1 adet balyoz, 50 metre uzatma kablosu, 1 adet hilti, 2 adet baret, 10 metre su tahliye hortumu ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:37 Kaynak: İHA

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