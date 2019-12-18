Defineciler, madenci gibi çalışıp 10 metrelik çukur açmış - Son Dakika

KÜTAHYA'da patlayıcı madde kullanarak define arayan 8 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin büyük bir kayanın altını k10 metre kazdığı, çökme yaşanmaması için de madenciler gibi önlem aldığı belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Lütfiye köyü Çobanlar Yaylası mevkiinde devriye gezerken, patlayıcı madde kullanarak define arayan şüphelileri suçüstü yakaladı. A.N.A., A.D., M.A., F.G., V.E., Y.E., M.A. ve Ş.Ö. gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede kazıda kullanılan jeneratör, 2 hilti, 2 akülü aydınlatma sistemi, kazma, kürek, patlayıcı madde düzenekleri ile çeşitli malzemeler ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli, işlemlerinin ardından Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdi.

Şüphelilere izinsiz ve kaçak kazı yapmak suçundan mahkemece idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

10 METRE ÇUKUR KAZMIŞLAR

Şüphelilerin, Lütfiye köyü Çobanlar Yaylası mevkisinde bulunan büyük bir kayanın altında yaklaşık 10 metrelik çukur açtığı, göçük yaşanmaması için de madenciler gibi önlem aldığı tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca kazı sırasında yayla mevkiindeki bir çoban evinde kaldıkları saptandı.

Köylerinde ilk kez define arandığını ve daha öncesinde böyle bir olay yaşanmadığını ifade eden muhtar Rasim Altıntaş (58), "Köyümüzde bugüne kadar hiç böyle bir olay olmamıştı. Birkaç kez patlama sesi duyduk. Gece jandarmalar devriye zamanı geldiler. Arazide kaçak kazı yaparlarken yakalandılar. Biz böyle bir şey görmedik, jandarma ekiplerimize çok teşekkür ederiz" dedi.

'YAKLAŞIK 15 GÜN ÇOBAN EVİNDE KALMIŞLAR'

Köy azalarından Recep Can da şüphelilerin büyük bir kayanın altını 10 metre kazarak define aradığını belirtti. Can, "Arkadaşlar burada bir kazı yapmışlar, tahminimizce 15 güne yakın burada çalışmışlar. Jandarma ekipleri devriye görevi yaparken, bu kişileri yakaladı. Olay yerine geldiğimde burada jeneratör, hilti, kazma, kürek, makara vardı. Yaklaşık kayanın altına 10 metreden fazla çukur kazmışlar. Bizim buralarda yani Türkmen Dağı'nda defineci, hazine arayıcısı ya da bulan kimseyi görmedik. Buralarda sadece kızıl geyik bulunur. Bu kazı yapanlar yukarıda çoban evi var, orada kalmışlar" dedi.