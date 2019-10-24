Son Dakika Haberleri: Defineciler ormanı köstebek yuvasına çevirdi
Son Dakika Güncel Defineciler ormanı köstebek yuvasına çevirdi

Defineciler ormanı köstebek yuvasına çevirdi

24 dakika önce

Paşaköy'de defineciler, ormanlık alanda dev çukurlar kazarak define aradılar.

Paşaköy'de defineciler, ormanlık alanda dev çukurlar kazarak define aradılar. Alan adeta derin kuyuların olduğu köstebek yuvalarını andırdı. O çukurlardan birine köpek düşerken, vatandaşlar köpeği el birliğiyle kurtardı. Öte yandan dev kuyular havadan görüntülendi.

Paşaköy'de ormanlık bir alana dadanan defineciler, dev çukurlar kazarak alanda define aradılar. Definecilerin onlarca çukur açtığı alan adeta köstebek yuvalarını andırdı. Dev çukurlar hem bölgeye avlanmak için gelen avcılar için hem de hayvanlar için tehlike arz ediyor. Geçtiğimiz günlerde alana domuz avlamak için gelen vatandaşlar, derinlerden gelen bir köpek sesi olduğunu fark etti. Alanı inceleyen vatandaşlar bir köpeğin çukura düştüğünü fark etti. Yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukura düşerek mahsur kalan köpek vatandaşların el birliğiyle kurtarıldı.

Köpeği kurtaran vatandaş, "Sabah domuz avına çıkmıştık, köpek sesi duyduk. Köpeğin çukura düştüğünü gördük sonra da el birliğiyle kurtardık. Köpek baya bitkindi. Çukur da 10 metre kadar var. Çukurlardan yaklaşık 15-20 tane var. İnsan buraya düşse telefonu çekmezse kurtulma şansı sıfır. Bu çukurları defineciler izinsiz kazılarla açıyorlar. Bir şey bulamıyorlar. Biz köpeği bulduktan sonra diğer çukurları gezdik, çevre köylere de 'köpeği kaybolan var mı' diye haber verdik" dedi.

Öte yandan definecilerin gömü bulma umuduyla açtığı dev kuyular drone ile havadan görüntülendi.

(Halit Arslan/İHA)

Defineciler ormanı köstebek yuvasına çevirdi

Paşaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:35 Kaynak: İHA
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