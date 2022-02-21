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Defineciler suç üstü yakalandı - Son Dakika

Defineciler suç üstü yakalandı

21.02.2022 14:47
Defineciler suç üstü yakalandı

Eskişehir'de kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Tepebaşı ilçesi Ahiler Mahallesi'nde bulunan Ahiler Mağarası yakınlarında kazı yapıldığı bilgisi aldı. KOM şube ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemelerde 5 şüpheli kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Bölgede define bulmak amacıyla çeşitli ebatlarda çukurların kazıldığı tespit edilirken, 2 adet detektör ile çok sayıda kazı yapmakta kullanılan alet ve malzeme ekiplerce ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaçak Kazı, Eskişehir, Tepebaşı, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Defineciler suç üstü yakalandı - Son Dakika


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